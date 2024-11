Uma briga em uma tabacaria de Jales terminou com dois homens baleados na madrugada de sábado (2), feriado do Dia de Finados

publicado em 05/11/2024

A Polícia Militar de Jales prendeu em flagrante o autor de uma dupla tentativa de homicídio em uma tabacaria do município (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma briga em uma tabacaria de Jales terminou com dois homens baleados na madrugada de sábado (2), feriado do Dia de Finados. O autor dos disparos de arma de fogo foi preso pela Polícia Militar e as vítimas socorridas às pressas.

De acordo com a ocorrência policial, após um desentendimento entre indivíduos que estavam em uma tabacaria, um homem efetuou disparos de arma de fogo vindo a atingir dois indivíduos. Após atirar, o autor, já conhecido nos meios policiais, fugiu a pé junto com mais três indivíduos tomando rumo ignorado.

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), um com um tiro na barriga e outro na perna, ambos conscientes. Viaturas policiais realizaram diligências, localizando o autor em sua residência.

Houve resistência por parte dos familiares quando os policiais foram efetuar a prisão, sendo necessário o uso de força moderada. A arma não foi localizada.