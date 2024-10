Município vizinho, que em 2020 chegou a ter cinco candidatos, agora vivencia uma disputa entre apenas dois grupos políticos

publicado em 05/10/2024

Valentim Gentil decide neste domingo entre Liberato Caldeira e Claudinei do Skinão (Foto: A Cidade)

Da redaçãoOs mais 10.030 eleitores da segunda maior cidade da Comarca, que é Valentim Gentil, irão escolher amanhã entre duas opções para comandar a Prefeitura: o empresário Claudinei do Skinão (PRD) e o ex-prefeito, Liberato Caldeira (PSD). O município vizinho, que em 2020 chegou a ter cinco candidatos, agora vivencia uma disputa entre apenas dois grupos políticos.Os candidatos passaram pela redação do Grupo Cidade, ao logo da campanha eleitoral, para apresentarem suas propostas ao município. Liberato Caldeira, tem como seu vice, Hamiltinho e Claudinei do Skinão tem ao seu lado Sérgio Ladeira.Claudinei Carvassan Rodrigues, ou Claudinei do Skinão, como é popularmente conhecido, nasceu em Fernandópolis, no dia 12 de janeiro de 1971, e se mudou para Valentim Gentil aos 7 anos de idade. Ele é casado com Celia Regina e pai de da Elisa e do Vitor, além de avô do João, do Pedro e da Maitê.Na vida profissional, começou a trabalhar aos 13 anos de idade na Mercearia Santa Rosa Aos 15 anos foi trabalhar no setor moveleiro onde ficou por mais de 20 anos em várias funções. Atualmente é empresário no ramo alimentício há 20 anos, com o Supermercado Skinão (duas lojas) gerando 64 empregos diretos e prestigiando fornecedores locais.“Cheguei a Valentim com sete anos de idade e vi uma cidade que devagar foi se desenvolvendo. E venho vendo que faz 24 anos que a cidade parou em todos os setores. Nunca fui vereador em Valentim, nem candidato a nada, mas sempre estive envolvido com a comunidade e envolvido na cidade. Enxerguei de cinco anos para cá, que eu tinha que me envolver na política para fazer a história mudar. Temos que nos unir para fazer uma história diferente para Valentim Gentil. Tenho apoio de todos que estão comigo, mas minha base maior, é minha família”, disse, nos estúdios da Cidade FM.Já Liberato já foi prefeito de Valentim Gentil por dois mandatos e agora tenta o terceiro, tendo como vice Hamiltinho. Conforme currículo enviado pelo próprio candidato, no período em que foi prefeito liderou a realização de obras como a construção de um viaduto sobre a linha férrea, a criação de casas populares e a inauguração do Hospital Municipal. Além de suas atividades como prefeito, serviu como vice-prefeito, vereador por oito anos e presidiu a Câmara Municipal em dois períodos.“Entrei na política em 1988 como vereador no primeiro mandato, participei de dois mandatos de vereador e vice-prefeito duas vezes, consegui realizar vários sonhos em Valentim Gentil e estamos voltando agora para realizar mais sonhos para nossa população. Temos muita coisa ainda que precisa ser feita para Valentim Gentil. Na área da saúde, na área da educação, na área de moradia, geração de empregos, no social, no esporte e no lazer”, disse Liberato.