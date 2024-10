Com 60,36%, totalizando 3.778 votos, Thiago da Farmácia (União) foi eleito prefeito na cidade de General Salgado

publicado em 06/10/2024

Com 60,36%, totalizando 3.778 votos, Thiago da Farmácia (União) foi eleito prefeito na cidade de General Salgado. O segundo colocado foi Katiazão (PSD), que tentava reeleição, e obteve 36,56% dos votos válidos, seguido por Ramiro (PSB) com 2,14% e André Bolinha (PSOL) com 0,96%.