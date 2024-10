De acordo com os organizadores, o projeto acontecerá durante todo mês de novembro com diversificada gastronomia

publicado em 31/10/2024

O ‘Sabores de Fernandópolis’ é um projeto que vai acontecer durante todo mês de novembro (Foto: Tardioli Fotografia/Reprodução Prefeitura de Fernandópolis)

Na noite de segunda-feira, 28, foi realizada a cerimônia de lançamento do projeto ‘Sabores de Fernandópolis’. O evento realizado no hotel Transamérica contou com a participação dos representantes das 26 empresas de gastronomia participantes, de convidados especiais e a presença do Coro Municipal que abrilhantou a noite.

O ‘Sabores de Fernandópolis’ é um projeto que vai acontecer durante todo mês de novembro e será a maior atração de turismo gastronômico do município e região, formado por restaurantes de alta gastronomia, culinária japonesa, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, padarias, docerias, bares e produtos artesanais do município.

Toda população poderá ser contemplada com o projeto, basta comparecer em uma das empresas participantes da promoção, que estarão identificadas. Esses estabelecimentos escolheram um prato para representar sua empresa, disponibilizando um valor promocional para o período do evento. Os valores variam entre R$ 9,90 a R$ 49,90.

O projeto tem como proposta aumentar o número de turistas para o município, tornando um polo de referência gastronômica do noroeste paulista. Para mais informações sobre o ‘Sabores de Fernandópolis’, basta acessar turismofernandopolis.com.br – no link Sabores de Fernandópolis ou pelo instagram – turismofernandopolis.

O evento é organizado por meio de uma parceria da Prefeitura de Fernandópolis, Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e ACIF (Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis).

“Arena Cras”

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Cras Recanto dos Oitis, prepara mais uma edição do “Arena Cras”. Com inspirações do programa de TV “Altas Horas”, o evento será realizado em formato de auditório, com apresentadores, plateia interativa, alunos do ensino fundamental da rede pública, música ao vivo e convidados que serão entrevistados, proporcionando importantes debates relacionados a temática “Cultura de Paz”.

Durante o evento, os entrevistados de diferentes profissões e que ocupam posições de destaque pelo trabalho que desenvolvem (atores sociais), contarão sobre suas histórias e conquistas ao longo da vida, cuja proposta é despertar o interesse dos adolescentes na busca por um futuro melhor.