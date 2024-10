Juliano Aparecido Falquetto, da Chácara Três Irmãos, em Nova Luzitânia, contou a sua história no I Encontro de Produtores Rurais de Santa Fé do Sul

publicado em 29/10/2024

Juliano Aparecido Falquetto, da Chácara Três Irmãos, em Nova Luzitânia, contou a sua história no I Encontro de Produtores Rurais de Santa Fé do Sul (Foto: Sebrae-SP)

A dificuldade em manter a produção de leite quase levou o produtor rural Juliano Aparecido Falquetto, de Nova Luzitânia, a abandonar o negócio há cinco anos. Na época, os custos superavam a renda e o desânimo se espalhava pela Chácara Três Irmãos, onde ele e sua família dedicam o tempo à atividade leiteira. Mas a história começou a mudar quando Falquetto encontrou apoio no programa ALI Rural do Sebrae-SP.

Durante o I Encontro de Produtores Rurais de Santa Fé do Sul, promovido pelo Sebrae-SP em parceria com o Sindicato Rural local, Falquetto compartilhou sua trajetória e como o programa foi fundamental para que ele reformulasse a atividade. “Estou aqui por causa de uma palavra: Sebrae. Se não fosse o Sebrae, tínhamos parado a produção há cinco anos. O preço do leite não cobria os custos, toda conta que fazia não fechava”, relatou.

A situação começou a tomar um novo rumo com a chegada do consultor José Augusto de Souza, do programa ALI Rural, que propôs uma alternativa, transformar a produção de leite em um novo produto, o doce de leite. “Sentamos para conversar, fizemos contas e mais contas, mas não parecia dar certo. Até que o Zé falou: ‘vamos achar outro caminho’. Foi quando ele sugeriu: por que não fazer doce de leite?”, lembra o produtor.

Com essa estratégia, o produtor se viu motivado a desenvolver um rótulo próprio e trabalhar na identidade do produto, que agora começa a ganhar espaço no mercado regional. “Estamos ainda iniciando, mas já vemos uma boa saída para o negócio. Criamos o rótulo e fizemos toda a parte técnica. Só digo uma coisa para vocês, não desanimem. O produtor rural é gigante!”, finalizou Juliano.

O evento

O encontro do Sebrae-SP, voltado para produtores rurais do Noroeste Paulista, abordou temas como inovação sustentável e oportunidades de crédito, além de promover uma troca de experiências entre os participantes. Instituições financeiras, incluindo Sicredi, Coopercitrus, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, apresentaram suas linhas de crédito para o agronegócio, com a rodada de crédito oferecendo aos produtores a chance de discutir opções viáveis de financiamento diretamente com consultores.

Outro destaque foi a palestra sobre energias renováveis, ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Cleber da Silva, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Em sua fala, Silva abordou o impacto das tecnologias sustentáveis no setor rural e enfatizou a importância de alternativas energéticas para reduzir custos no campo.