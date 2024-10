Candidato do partido mobiliza conquistou 54,4% dos votos

publicado em 06/10/2024

Da redação

Com 100% das urnas totalizadas, o advogado Luís Paulo Bednarski (Mobiliza), foi eleito novo prefeito do município de Cardoso. O candidato obteve 3.899 votos, o que corresponde a 54,4% dos votos válidos do município vizinho.

Em segundo lugar, aparece Luiz Gustavo (PSD), que conquistou os votos de 1.827 votos (25%), em terceiro Fabrício Enfermeiro (Podemos), com 759 votos e em quarta colocação aparece Rébi (DC), com 325 votos.