publicado em 06/10/2024

O novo prefeito eleito em Fernandópolis foi João Paulo Cantarella (PL), que atualmente é vereador e procurador jurídico da Câmara Municipal de Ouroeste, totalizou 16.881 votos (48,81%). Em segundo lugar, ficou Rodrigo Ortunho, atual chefe de gabinete do prefeito André Pessuto (Republicanos), com 24,69%, seguido de Avenor com 12,60%, Murilo Jacob com 7,18%, João Garcia Filho com 3,56% e Adilson Campos com 3,16%.Com forte apoio da direita e dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cantarella se destacou nas urnas e ao lado do engenheiro Marcos Mazetti, eleito vice-prefeito, iniciará seu mandato em 1º de janeiro de 2025. Com a vitória, o novo prefeito deve realizar mudanças importantes na Prefeitura de Fernandópolis.