Ivo e Oclair participaram das sabatinas que aconteceram individualmente nos estúdios do Grupo Cidade

publicado em 05/10/2024

Da redaçãoOs dois tradicionais grupos antagônicos de Parisi voltam a se enfrentar nas eleições deste ano. De um lado, o atual prefeito e candidato à reeleição, Oclair Bento (PSDB) e do outro Ivo, do PSD. As duas lideranças já travaram disputas históricas no município vizinho e neste ano não deve ser diferente.Com 3.145 eleitores aptos a votar e a decidirem o destino do município, os candidatos disputam voto a voto o comando da Prefeitura.Oclair busca a reeleição em uma coligação que envolve o partido pelo qual foi eleito em 2020, o PSDB, o Cidadania e o PP. Já Ivo, tenta voltar ao comando da prefeitura por meio da união entre o PSD, Republicanos e PL.A disputa entre os dois grupos políticos da cidade remete às eleições passadas, quando Oclair venceu a esposa de Ivo e então prefeita da cidade, Rosinei do Ivo, por uma diferença de 31 votos.Além das candidaturas a prefeito e vice, a coligação de Oclair, conta com 19 candidatos, sendo dez pelo PSDB e nove, pelo PP. Ivo, por sua vez, também lançou 19 candidatos, sendo, nove pelo PSD e mais dez pelo Republicanos.