publicado em 19/10/2024

A iniciativa faz parte do Projeto Comunitário Hora de Viver da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste sábado (19) a comunidade de Riolândia terá uma oportunidade especial para cuidar da saúde e bem-estar com a realização da Feira de Saúde, organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento ocorrerá das 9h às 13h, na Praça Central, na Cohab, próximo ao posto de entrada da cidade.A iniciativa faz parte do Projeto Comunitário Hora de Viver e tem como objetivo levar informação e conscientização sobre hábitos que promovem uma vida saudável, utilizando oito remédios naturais.A ação tem como foco ajudar a comunidade local, oferecendo serviços gratuitos para todas as idades. Para as crianças, o evento promete diversão com pula-pula e algodão doce. Os adultos terão acesso a uma série de atendimentos e orientações com profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, dentista e fisioterapeuta. Haverá também serviços de corte de cabelo e um "varal solidário", onde os visitantes poderão escolher roupas gratuitamente.O pastor Luís Henrique Barbosa, líder da Igreja Adventista, explicou a importância do evento e os serviços disponíveis: “Faremos aconselhamento, orientação odontológica, corte de cabelo, orientação de fisioterapia, teste de glicemia e aferição de pressão. Também teremos o varal solidário”. Ele destacou que a feira visa promover a saúde integral e incentivar a adoção de hábitos saudáveis.Os oito remédios naturais que serão apresentados durante o evento incluem conceitos simples, porém fundamentais para uma vida equilibrada. Com a realização da Feira de Saúde, a Igreja Adventista reforça seu compromisso com o bem-estar da população e a promoção de uma vida mais saudável. O evento será uma oportunidade para que os moradores de Riolândia aprendam mais sobre os cuidados com a saúde e tenham acesso a serviços essenciais, incentivando práticas que podem melhorar a qualidade de vida de todos.