publicado em 06/10/2024

Com uma diferença de apenas dois votos para o seu oponente o novo prefeito eleito em Monções é Douglas Honorato (PSD). Ele foi eleito com 50,05%, totalizando 952 votos. Já o seu oponente, Erito Camin (PSB) obteve 49,95%, com 950 votos