Em Cosmorama, Juninho Silveira é eleito prefeito

publicado em 06/10/2024

Com 90% das urnas apuradas, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cosmorama já tem novo prefeito eleito. Trata-se do vice-prefeito Juninho Silveira que concorreu ao cargo de prefeito este ano. Com 53,10% das urnas, Oliveira recebeu 2.893 votos. Em segundo lugar, Edivaldo Papini teve 30,19%, já o terceiro colocado, com 16,70%, foi Valtinho Gardini