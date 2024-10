Essa abordagem responsável e respeitosa reflete um novo padrão nas eleições locais, onde o foco está na participação ativa e consciente da comunidade.

publicado em 06/10/2024

Essa abordagem responsável e respeitosa reflete um novo padrão nas eleições locais, onde o foco está na participação ativa e consciente da comunidade.(Foto: A Cidade)

O empresário Roberto Beleza destaca a harmonia entre candidatos e a importância de uma votação responsávelEm um clima de cordialidade e respeito mútuo, as eleições em Alvares Florence se destacaram pela tranquilidade que permeou todo o processo.O empresário e proprietário da Converd, Roberto Beleza, expressou sua satisfação com o andamento das votações. "Foi uma eleição tranquila. Acho que os adversários se respeitaram, e nós também respeitamos cada um deles", afirmou.Sobre a influência dos famosos "santinhos", Beleza acredita que a população já sai de casa decidida sobre em quem votar. "As pessoas estão mais conscientes e informadas. Elas sabem o que querem", completou.Com vistas a garantir uma experiência de votação ainda mais serena, o empresário fez recomendações para os eleitores de Alvares Florence e da Nova Vista. Ele enfatizou a importância de comparecer aos locais de votação com calma, evitando qualquer tipo de pressa. Além disso, destacou a necessidade de se abster do consumo de bebidas alcoólicas antes de exercer o direito ao voto. "É essencial que todos façam isso com responsabilidade e respeito", concluiu.Essa abordagem responsável e respeitosa reflete um novo padrão nas eleições locais, onde o foco está na participação ativa e consciente da comunidade.