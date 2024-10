Votação segue tranquila na cidade; prefeito destaca importância de exercer a cidadania

publicado em 06/10/2024

Adilson Leite concedeu entrevista à Cidade FM antes de votar (Foto: A Cidade)

Em Álvares Florence, o candidato à reeleição Adilson Leite (PSD) votou na manhã deste domingo (6) na escola Boa Vista e conversou com a equipe do A Cidade. O prefeito falou sobre suas expectativas para o resultado do pleito e demonstrou confiança no trabalho realizado nos últimos quatro anos na cidade.

Leite afirmou que os 45 dias de campanha foram intensos, mas que ele e sua equipe estão confiantes na vitória. “O trabalho que temos realizado nos credencia a continuar fazendo cada vez mais e melhor por nossa cidade.”