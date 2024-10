O novo prefeito de Monte Aprazível eleito nas eleições deste domingo foi Camargo (PP), com 42,27%, totalizando 5.210 votos

publicado em 06/10/2024

O novo prefeito de Monte Aprazível eleito nas eleições deste domingo foi Camargo (PP), com 42,27%, totalizando 5.210 votos. Em segundo ficou Maurinho (PSB), com 35,46%, seguido por Pedro Poloto (PSD) com 22,26%