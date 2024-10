A eleição de agora remete a disputas intensas do passado na cidade entre dois grandes grupos políticos

publicado em 05/10/2024

Adilson Leite e Zé Carlos se enfrentam neste domingo em Álvares Florence (Foto: TSE)

Em Álvares Florence a disputa será entre o atual prefeito Adilson Leite (PSD) e seu vice Leandro Romero (União Brasil), contra Zé Carlos (MDB) e sua vice Estela Sales (MDB). Assim como em Parisi, a eleição de agora remete a disputas intensas do passado na cidade entre dois grandes grupos políticos.A coligação de Adilson, lançou uma chapa completa de vereadores por meio do União Brasil, com dez candidatos: Jossiane, Márcia Commar, Professora Márcia, Maria, Arnando Pinto, Cláudio Leiteiro, Fabiano Pinto, Matheus Marcondes, Osmir da Farmácia, Silvinho Fiori e Valter Beleza.Já o oponente, Zé Carlos, levou para disputar as vagas na Câmara Municipal, Maria Isabel, Luciano Pintor, Rafael Ditinho, Dra Sara, Zico da Farmácia, Maria, Renatinho, Nardo Catico e Edinho Rondini.