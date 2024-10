Durante a manhã, o prefeito, agora reeleito, conversou com o A Cidade e demonstrou confiança no trabalho realizado nos últimos quatro anos na cidade

Em Álvares Florence, o candidato à reeleição Adilson Leite (PSD) foi reeleito com mais de 60% dos votos válidos. Durante a manhã, o prefeito, agora reeleito, conversou com o A Cidade e demonstrou confiança no trabalho realizado nos últimos quatro anos na cidade.Após a vitória, Leite afirmou que os 45 dias de campanha foram intensos, mas que ele e sua equipe foram agraciados com a vitória. “O trabalho que temos realizado nos credencia a continuar fazendo cada vez mais e melhor por nossa cidade e é o que faremos. Obrigado a todos”, disse.