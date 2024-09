Série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região chega a Cosmorama e o convidado desta quinta-feira, (25),será Edivaldo Papini

Da redaçãoA série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, promovida pelo Grupo Cidade de Comunicação, continua e chega agora ao município de Cosmorama. Por lá, três candidatos a prefeito disputam os votos de pouco mais de 7 mil eleitores e dois deles aceitaram ao convite para a sabatina: Edivaldo Papini (PSD) e Valtinho Gardini (PL). Juninho Silveira (MDB), não retornou os vários contatos feitos por nossa equipe.Em ordem definida por sorteio, na presença de representantes dos candidatos, Edivaldo Papini será o primeiro a ser entrevistado. A sabatina começa às 12h10 e, na ocasião, o candidato terá 30 minutos para se apresentar ao eleitorado. Valtinho Gardini virá amanhã no mesmo horário e terá o mesmo espaço que seu adversário.Durante este tempo, os dois responderão às perguntas preparadas pela equipe de jornalismo da Cidade FM e do Jornal A Cidade, que são baseadas nos planos de governo protocolados pelos candidatos junto à Justiça Eleitoral. Eles também serão questionados por eleitores, que enviaram suas perguntas para nossa redação, e pelo opositor. Todas as regras da sabatina foram previamente discutidas com os candidatos e suas equipes de campanha.Os eleitores poderão fazer perguntas aos candidatos, mas os questionamentos dos participantes deverão ser enviados com antecedência via WhatsApp (17) 99728-1416. Não será permitido o anonimato. Para que a pergunta seja validada, o eleitor deverá fornecer: nome completo, bairro de onde está falando, e telefone para contato. As perguntas devem ser enviadas por áudio com no máximo 30 segundos.Não serão aceitas perguntas que contenham ofensas ou linguagem desrespeitosa. Todos os questionamentos serão previamente selecionados pela equipe de reportagem da Cidade FM e apresentadas aos candidatos apenas durante a entrevista.Com 45 anos de tradição em um jornalismo sério, em um ato de transparência e cidadania, o Grupo Cidade realiza essa sabatina com o intuito de esclarecer as propostas dos candidatos à população para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto.