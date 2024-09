O ex-prefeito fechou ontem a série de entrevistas do Grupo Cidade com os candidatos a prefeito de Parisi e apresentou seus planos

publicado em 21/09/2024

Ivo foi o entrevistado de ontem do Grupo Cidade em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO ex-prefeito de Parisi, Ivair Gonçalves dos Santos, o Ivo (PSD), fechou ontem a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Parisi, promovida pelo Grupo Cidade de Comunicação. Nos estúdios da Cidade FM, ele apresentou suas principais propostas de governo e disse que sua cidade precisa de um prefeito ‘povão’, que entenda as necessidades da população, e por isso voltou a se candidatar.Ivair Gonçalves dos Santos, ou simplesmente Ivo, como é popularmente conhecido, nasceu em 17 de outubro de 1966 e é casado com a também ex-prefeita de Parisi, Rosinei. Ele já foi prefeito por dois mandatos e agora quer voltar a assumir a Prefeitura, tendo Amarildo como seu candidato a vice.“Voltei para a política, porque achei que a hora que Parisi está mais precisando de uma administração correta, junto com o povo, para deixar o povo cada dia mais à vontade, para pedir e falar o que precisa para uma pessoa como eu, pois sou “povão” e estou no meio do povo todos os dias e a porta da minha casa está sempre aberta para atender à população de Pasisi. Então seria um sonho muito grande, a gente voltar e fazer um trabalho muito bom para a população de Parisi, com o maior carinho e respeito a todos”, disse.Ivo teve o mesmo espaço de tempo que seu adversário, ou seja, 30 minutos, para apresentar suas propostas para a cidade e responder as perguntas dos ouvintes, além de um questionamento enviado direto por seu opositor. Ao ser questionado sobre seu Plano de Governo para a área da saúde, o candidato afirmou que há muito a ser feito para melhorar o atendimento à população.“Sempre admirei cuidar da saúde de Parisi, tanto que quando fui prefeito, criei até uma refeição para os doentes, quando iam para São José do Rio Preto e essa refeição, continua. Quero voltar a dar essa refeição para o acompanhante do doente. Sempre busquei verba de custeio do governo federal e estadual para poder manter a necessidade da nossa população e sempre me preocupei com veículos. No mandato passado de minha esposa, compramos três veículos zero para atender à demanda e quero todos os veículos com ar condicionado para levar o povo para onde precisar”, destacou.Ainda para a área da saúde, ele afirmou que irá captar recursos estadual e federal para trazer uma policlínica para o município com a equipe multiprofissional e equipamentos de academia,“A melhora para a área da saúde, também, somos nós colocarmos um secretário da saúde que não pense em política e sim, que vá olhar a necessidade de cada paciente. Não é um secretário que muda o atendimento porque uma pessoa é de um lado é a favor e outra, é contra. Quando estiver lá dentro, junto com nossos profissionais, que são os secretários, temos que administrar todos de uma forma de igual para igual”, completou.Já para a área da educação, uma das principais propostas de Ivo é oferecer atendimento a 100% dos alunos em tempo integral e com atividades como judô, balett, aula de artes, e convivência tecnológicas.“Quero tirar esse projeto do papel e quero que daqui quatro anos, toda a população venha me agradecer por tirarmos nossos jovens do meio de pessoas que não devem ficar juntos. Quando fui prefeito, na época, implantei até o sistema Anglo de ensino. Quero mudar a secretária de educação, que hoje, Parisi está até sem secretária e a cidade tem que ter os profissionais e é claro que sozinho não vou dar conta de administrar a cidade se não tiver as pessoas preparadas para ajudar. Na educação, a minha mulher, no mandato passado, fez até o plano de carreira para todos os professores e os próximos seriam os funcionários da saúde. Não deu tempo, pois perdemos as eleições. Agora, teremos quatro anos para corrigir tudo isso que ficou para trás”, completou.Ivo afirmou ainda que quer resgatar os grandes eventos de Parisi e movimentar o setor de cultura no município.“Sempre investi na cultura, pois penso que se podemos encontrar um amigo em velório, podemos também encontrar em uma festa. Fiquei oito anos como prefeito em Parisi e fiz nove festas de peão, no aniversário da cidade. Fizemos sempre, o desfile de são Sebastião, que é um desfile que acontece antes de Parisi ser município. Então vamos continuar com festa do peão, festa de São Sebastião, com festa de São Cristóvão, com o Juninão e vamos também partir para a área de cavalgada. Eu tenho um sonho de criar um haras pela prefeitura e até pedir cavalos emprestados, se for o caso, para as pessoas treinarem para provas do tambor e baliza. Tudo o que pudermos fazer para tirarmos a juventude do meio de coisas ruins e colocar no meio de coisas boas”, frisou.O candidato comentou também sobre sua proposta onde os moradores de baixa renda poderão ter suas residências reformadas através de um levantamento da assistência social. Segundo ele, o projeto é juridicamente legal e vai ajudar os mais necessitados a terem uma moradia digna.“Esse é um projeto que irá ajudar muito a população mais carente. Fui visar a casa de um amigo em que o reboco estava caindo inteiro e foi a partir daí, que criei esse projeto. Temos que mandar uma lei para a Câmara e por isso, peço para as pessoas olharem bem em quem irão votar. Igual quando fui prefeito, fiz uma fábrica de placas no almoxarifado da prefeitura que atendia 82 famílias. Agora, vamos mandar uma lei para a Câmara e vamos ajudar com o material, mão de obra e fazermos mutirão para reformar as casas das pessoas carentes”, afirmou.No segundo bloco da entrevista, Ivo respondeu às perguntas enviadas pelos ouvintes. Uma delas veio de Sérgio dos Santos, que enviou a seguinte pergunta: “Ivair, você tem algum projeto inovador ou proposta diferenciada em mente? Notei que seu plano de governo parece ser idêntico ao do seu concorrente, Oclair Bento, e também observei que ele contém muitas obras e projetos que já foram realizados pelo atual prefeito. Poderia esclarecer o que de fato é novidade em suas propostas e o que pretende trazer de diferente para o município?”, questionou o morador.Em resposta, Ivo disse que irá renovar Parisi como um todo. “Quando fui prefeito, fiz muitas obras também e agora, quero renovar Parisi. O plano de governo, nós fazemos antes de começar a campanha, pois temos que criá-lo para mandar ao Cartório Eleitoral, então, ninguém sabe o plano de governo de um e nem de outro. Aqui em nosso município, quero mudar várias coisas, especialmente na área da cultura. No decorrer do tempo, quero criar um canal para a população, para passar a informação para mim também. Na educação, temos objetivo de dar férias para a metade da equipe por vez, para que as mães sempre tenham com quem deixar seus filhos na creche”, respondeu.Assim como Oclair respondeu a uma pergunta enviada por Ivo na entrevista anterior, ontem foi a vez de Ivo responder a um questionamento de seu adversário. Oclair enviou a seguinte pergunta: “gostaria de saber se acontecer de o senhor entrar na prefeitura, o senhor vai fechar a área de lazer, como fez o mandato anterior, fechando as piscinas e os campos. E a patrulha agrícola, o senhor vai retirar de novo, como fez da última vez?”Em resposta, Ivo disse o seguinte: “Nós não tiramos a piscina. Nós entramos na pandemia e reformamos a piscina. A única coisa que vou retirar do local, é o comércio de bebidas. Acho que área de lazer é para as crianças e não para ter bebida com álcool. Isso, eu vou retirar. Sobre a patrulha agrícola, peguei e assumi um compromisso de estar atendendo a população. Hoje o pequeno que precisa de um trator, ele não está associado e não tem como usar um trator. Vou tirar um trator para a prefeitura atender aos pequenos produtores de horta e quero comprar a produção destes pequenos para levar para a merenda escolar. A associação, vai continuar normal, mas quero atender também aos pequenos. Quero ver também, com a usina para pegarmos calcário para entregarmos com custo zero aos produtores pequenos. As nossas propriedades sofrem demais para se manter”, respondeu.Em suas considerações finais, Ivo agradeceu a todos que acompanharam a entrevista e pediu o voto da população de Parisi. “Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar a vida para nós estarmos disputando essa eleição e pedir a Deus que abençoe o lado oposto também, para que termine essa campanha sem briga e que a gente ganhe no voto. Se Deus quiser, rumo à vitória e espero que dia 6 de outubro, o vencedor saia alegre e o perdedor se conforme. Deus na frente e nós, nas urnas”, concluiu.