Os microfones da Cidade FM serão abertos para que os candidatos a prefeito de Votuporanga e região se apresentem ao eleitorado

publicado em 17/09/2024

Os microfones da Cidade FM serão abertos para que os candidatos a prefeito de Votuporanga e região se apresentem ao eleitorado (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO Grupo Cidade de Comunicação, composto pelo Jornal A Cidade (impresso e site), Rádios Cidade FM de Votuporanga e Cardoso e Revista Destaque Cidade, inicia amanhã uma série de entrevistas com candidatos a prefeito da região. Durante as próximas semanas, serão recebidos os postulantes ao comando das Prefeituras de Álvares Florence, Parisi e Valentim Gentil, além, é claro, dos quatro candidatos a prefeito de Votuporanga.Com 45 anos de tradição em um jornalismo sério da Rádio Cidade e 39 anos do Jornal A Cidade, em um ato de transparência e cidadania, o Grupo Cidade tem o intuito de esclarecer as propostas dos candidatos à população para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto.As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela Rádio Cidade FM e haverá também a reprodução ao vivo nas redes sociais (Facebook e Instagram), além da publicação de um resumo do que foi dito pelos candidatos no jornal A Cidade.Por ordem alfabética, a primeira cidade a participar a série de entrevistas será Álvares Florence. Lá, dois candidatos disputam a Prefeitura, o atual prefeito, Adilson Leite (PSD) e Zé Carlos (MDB). Ambos foram convidados para uma reunião onde foram definidas as regras e o sorteio das datas de apresentação, mas Zé Carlos recusou ao convite tanto para o encontro inicial quanto para a entrevista, alegando compromissos de campanha.Sendo assim, apenas Adilson Leite será sabatinado pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação. A entrevista será iniciada às 12h10, logo após o encerramento do horário eleitoral gratuito, e se estenderá por 30 minutos.Neste período o candidato poderá se apresentar ao eleitorado, discorrer sobre o seu Plano de Governo e responder a perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. A regra inicial previa que, além das perguntas dos entrevistadores e dos ouvintes, o candidato responderia a um questionamento do adversário, mas, como Zé Carlos declinou da participação, não haverá pergunta da oposição.Os eleitores poderão fazer perguntas aos candidatos, mas os questionamentos dos participantes deverão ser enviados com um dia de antecedência via WhatsApp (17 99728-1416). Não será permitido o anonimato. Para que a pergunta seja validada, o eleitor deverá fornecer: nome completo, bairro de onde está falando, e telefone para contato.Não serão aceitas perguntas que contenham ofensas ou linguagem desrespeitosa. As perguntas serão selecionadas previamente pela equipe de reportagem da Cidade FM.Os candidatos das demais cidades da Comarca e de Votuporanga serão convidados nos próximos dias e as datas para as próximas entrevistas serão divulgadas brevemente.“Essa apresentação é essencial para a formação do censo crítico necessário para essa escolha tão importante para Votuporanga e municípios da nossa Comarca. De olho nessa necessidade e na responsabilidade social de nosso grupo de comunicação, abriremos esse espaço para que todos os candidatos se apresentem ao eleitorado de forma democrática e com equidade, como sempre fizemos ao longo de nossos 45 anos de tradição e credibilidade”, disse o diretor do grupo e jornalista responsável, João Carlos Ferreira.