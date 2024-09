Candidato a prefeito abriu ontem uma nova rodada da série de entrevistas do Grupo Cidade com os prefeituráveis da região

publicado em 26/09/2024

Edivaldo Papini, candidato a prefeito de Cosmorama pelo PSD, foi o entrevistado de ontem do Grupo Cidade de Comunicação (Foto: A Cidade)

Da redaçãoSeguindo com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, o Grupo Cidade de Comunicação iniciou ontem mais uma rodada, desta vez pelo município de Cosmorama. O primeiro a ser sabatinado foi o empresário Edivaldo Papini (PSD), que já foi prefeito de Cosmorama por dois mandatos, mas depois abandonou a política. Agora, ele diz que retorna ao cenário por um motivo: a indignação com os rumos que seu município tomou.Antônio Edivaldo Papini é empresário desde os 18 anos de idade, oportunidade em que construiu a Sementes Cosmorama. Ele é proprietário também da Papini Empreendimentos e da Papini Pré-Moldados, além de representante do Agro, com fazendas em Cosmorama e também no Mato Grosso. Na vida pública, foi prefeito de Cosmorama entre, de 2005 a 2012 e agora busca voltar ao cargo tendo como vice Narciso.Papini teve 30 minutos para se apresentar ao eleitorado. Durante este tempo, ele respondeu às perguntas preparadas pela equipe de jornalismo da Cidade FM e do Jornal A Cidade, a primeira delas, aliás, sobre o que lhe motivou a voltar para a política.“Meu intuito não era ser candidato e levei até o último instante esperando que alguém do nosso grupo seria o candidato, mas diante dos números e das condições, aceitei a proposta, pois jamais aceitaria deixar nossa cidade como está. A indignação de assistir os mandatos que vêm acontecendo em Cosmorama foi o que me motivou a aceitar a proposta de ser candidato a prefeito novamente”, disse.Papini inicia seu Plano de Governo com propostas para o setor social. Ao ser questionado sobre os motivos dessa escolha e o grau de importância que ele dará para esta área, caso eleito, o candidato afirmou que Cosmorama necessita, urgente, de um olhar mais atento para o setor social, com uma gestão eficiente e planejamento“O setor social é muito importante para qualquer município, pois visa buscar a ajuda e buscar recursos e condições de sobrevivências para o setor mais carente. Busca trazer de volta a vida digna para algumas famílias e pessoas que precisam ser assistidas. Precisamos mais da inclusão social, pessoas que precisam, terão uma recuperação melhor, diante de serem bem assistidas. Não adianta o governo oferecer ajuda e cestas básicas de qualquer maneira, sem saber distribuir, não vai ajudar as pessoas realmente. Vemos muitas coisas malfeitas, como por exemplo, o leite, que notamos que ele é mal distribuído. Existem pessoas que realmente precisam do leite, reclamando que foi cortado e outras pessoas que não precisam desta doação, o jogam na lata de lavagem. Isso nos deixa indignados”, afirmou.A mesma indignação o candidato diz sentir em relação aos índices da educação. Papini afirma que em seu governo o Ideb de Cosmorama chegou a ser um dos mais elevados do Brasil, e hoje, em suas palavras, está com um dos piores resultados.“Quando entrei no meu mandato em 2005, tínhamos uma educação com muita deficiência, muita dificuldade e dando boas condições aos profissionais, conseguimos fazer uma boa gestão. Conseguimos elevar nosso resultado para um dos melhores, nacionais em questão a avaliação do IDEB, chegamos a 6ª melhor avaliação nacional. Ampliamos muito no investimento na área da educação e dos profissionais, o que fez com que os resultados fossem elevados. Chegamos a um nível muito elevado e hoje, temos o pior resultado. Esse é o motivo pelo qual respondo que entrei na política novamente”, frisou.Já para a área da saúde, Edivaldo Papini disse que é preciso elevar a qualidade do atendimento e valorizar os profissionais que atuam no setor.“A sociedade não está satisfeita com o atendimento. Tínhamos um atendimento diferenciado, atendíamos melhorando a vida das pessoas. Hoje, vemos que abaixou o nível do atendimento. Aos domingos, há pessoas que reclamam que não conseguem uma ambulância para ser socorridas, porque têm duas ambulâncias na unidade de saúde e quando uma sai para fazer atendimento, a outra não pode sair da unidade e as pessoas precisam ficar duas ou três horas esperando uma ambulância. Não podemos aceitar e temos que melhorar o atendimento na saúde e valorizar o profissional”, pontuou.Para Cosmorama crescer, Papini afirmou que não tem segredo. Para ele o que falta é gestão. Com uma gestão eficiente, segundo ele, o desenvolvimento acontece naturalmente.“Existem dois lados, uma gestão boa e uma gestão ruim. Isso existe em qualquer lugar. A boa, trará crescimento e desenvolvimentos, através de apoios políticos. Não vou esquecer nunca do deputado Carlão Pignatari que nos ajudou muito e ajuda muito Cosmorama. Cosmorama precisa acontecer e não pode perder a oportunidade dos recursos do governo. O Carlão nunca mediu esforços para ajudar Cosmorama. O crescimento da cidade e desenvolvimento da cidade depende da boa gestão. A boa gestão que eu digo, é assim: pouco dinheiro em uma boa gestão faz-se muita coisa, muito dinheiro se a gestão não é boa, não acontece nada”, destacou.No segundo bloco da entrevista Papini respondeu às perguntas enviadas pelos ouvintes. Uma delas veio de José Carlos, que questionou o candidato sobre suas propostas para o setor de esportes.“O esporte deixou de acontecer na cidade e quase não tem atividades. O esporte não é só o futebol, então vamos nos dedicar muito e teremos que ter um profissional a altura. Primeiro passo é ter um profissional que acompanhe as atividades do município para que esse profissional possa trazer os investimentos necessários para dentro da área. Não é possível um prefeito deixar à vontade o esporte sem ter um profissional especifico da área e assumir tudo sozinho. Por isso as coisas não acontecem, mas se tivermos um profissional junto da área, nós vamos juntos crescer. Temos que ouvir o que a sociedade quer”, respondeu.Paini respondeu também ao questionamento de seu adversário, Valtinho Gardini (PL), que enviou a seguinte pergunta: “Por inúmeras vezes ouvimos pelos meios de comunicação a frase “Nunca mais”. Essa é a frase proferida pelo senhor sobre a política de Cosmorama. Por que o senhor decidiu ser candidato novamente?”“Realmente eu tinha isso até há pouco tempo comigo. Não queria participar da administração pública apenas pelos meus compromissos pessoais. Fui prefeito durante oito anos, mas tenho indignações com a questão política, mas da administração, eu gosto. Na questão da minha volta para a prefeitura, é pela indignação em ver a nossa cidade caminhando para o lado que está caminhando, é que quero voltar para a administração pública. Voltei com a proposta de ser candidato a prefeito e se eleito for, quero fazer a nossa cidade voltar a crescer e trazer o crescimento para Cosmorama novamente”, respondeu.Em suas considerações finais, o candidato pediu o voto de confiança da população para mudar os rumos de Cosmorama.“Queremos que o nosso povo entenda que dia 6 de outubro, você tem a caneta na mão, você escolhe o prefeito. O prefeito é o administrador da sua empresa. A prefeitura é sua e você tem três opções para escolher nos próximos quatro anos. Você não tem que pensar em R$100 ou R$200, os eleitores precisam se preocupar com os quatro anos de mandato e por isso, conto com seu voto. Nosso número é 55”, concluiu.