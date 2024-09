Candidato fechou ontem mais uma rodada de entrevistas com os preceituáveis da região, promovida pelo Grupo Cidade de Comunicação

publicado em 25/09/2024

Claudinei do Skinão e seu vice, Sergio Ladeira, foram entrevistados ontem na Cidade FM, fechando mais uma rodada da série (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO Grupo Cidade de Comunicação encerrou ontem mais uma rodada da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. O sabatinado foi Claudinei do Skinão (PRD), que disputa a Prefeitura de Valentim Gentil. Durante 30 minutos ele discorreu sobre seu Plano de Governo e disse que se preparou para ser prefeito.Claudinei Carvassan Rodrigues, ou Claudinei do Skinão, como é popularmente conhecido, nasceu em Fernandópolis, no dia 12 de janeiro de 1971, e se mudou para Valentim Gentil aos 7 anos de idade. Ele é casado com Celia Regina e pai de da Elisa e do Vitor, além de avô do João, do Pedro e da Maitê.Na vida profissional, começou a trabalhar aos 13 anos de idade na Mercearia Santa Rosa Aos 15 anos foi trabalhar no setor moveleiro onde ficou por mais de 20 anos em várias funções. Atualmente é empresário no ramo alimentício há 20 anos, com o Supermercado Skinão (duas lojas) gerando 64 empregos diretos e prestigiando fornecedores locais.“Cheguei a Valentim com sete anos de idade e vi uma cidade que devagar foi se desenvolvendo. E venho vendo que faz 24 anos que a cidade parou em todos os setores. Nunca fui vereador em Valentim, nem candidato a nada, mas sempre estive envolvido com a comunidade e envolvido na cidade. Enxerguei de cinco anos para cá, que eu tinha que me envolver na política para fazer a história mudar. Temos que nos unir para fazer uma história diferente para Valentim Gentil. Tenho apoio de todos que estão comigo, mas minha base maior, é minha família”, disse.Neste ano, Claudinei disputa sua segunda eleição como candidato a prefeito de Valentim Gentil, tendo Sergio Ladeira como vice. Para este pleito, ele afirma que se preparou bastante e que está pronto para ser prefeito de sua cidade.“Desde que terminou a última política fiz um compromisso comigo mesmo e com o grupo que estava comigo naquele momento. Estou me preparando gradativamente e fazendo curso de gestão pública, e treinamento pessoal, para que, chegando lá, eu possa gerir todas a situação que os 17 mil habitantes precisam com urgência”, pontuou.Sobre seu Plano de Governo, Claudinei foi questionado a respeito de uma de suas primeiras propostas, que é a criação da Secretaria da Participação Cidadã. Segundo o candidato, a ideia busca promover uma gestão participativa.“A nossa ideia é que ela seja representada por uma pessoa de cada bairro, para nós entendermos na verdade, o que cada bairro tem de necessidade. A nossa cidade é só centralizada na prefeitura municipal e hoje, o gestor público não anda na nossa cidade para receber da população aquilo que há de necessário para aquele bairro. Então queremos um representante de cada bairro para nós desenvolvermos esse trabalho para que seja mais eficaz e participativo. Não é só aquilo que o prefeito acha que tem que ser feito, mas normalmente a população tem as ideias por viverem naquele setor e também participar conosco”, explicou.Em seu Plano de Governo Claudinei também se comprometeu a promover uma revisão do código tributário municipal e da planta de valores quanto ao IPTU, buscando aliviar a carga tributária do contribuinte com pouca renda ou enfermo. Ao ser questionado sobre como pretende implementar isso sem incorrer em renúncia de receita, ele disse que o projeto já está tecnicamente embasado.“Primeira coisa, é nós não mandarmos o projeto para a Câmara aumentando o IPTU, isso já é uma retenção. Sabemos que a inflação existe e a receita da prefeitura aumenta anualmente, porém, temos que cuidar da população de baixa renda, principalmente. Esse é o nosso pensamento, de não aumentar o IPTU para as pessoas de baixa renda. E quando fizermos distribuição de lotes, vamos dar incentivo para essas pessoas de baixa renda, em relação ao IPTU de agora para a frente, já que aquilo que está feito, não temos como mexer”, explicou.Para a área da saúde, suas principais propostas são implantar uma gestão eficiente e aumentar o número de médicos no Pronto Atendimento.“Nossa saúde não deixa de acontecer, ela acontece e tem estrutura física para isso, porém, ela não está sendo bem gerida, não tem normativas para a área da saúde hoje. Por exemplo, Valentim Gentil, uma cidade com 17 mil habitantes, não tem um aparelho de raio-x para atender a população. Nossa proposta para a área da saúde é um aparelho de raio-x e outro de ultrassom, um de nossos projetos iniciais. Colocar em nosso pronto atendimento, mais um médico, vamos lutar por isso. Precisamos trabalhar e fazer a gestão em nosso governo e entre nós mesmos para conseguirmos colocar um segundo médico de plantão na cidade”, frisou.Já para a área de infraestrutura, Claudinei discordou de seu adversário que elencou o Anel Viário como obra prioritária. Para o candidato, primeiro é preciso resolver os problemas de enchentes e pensar no crescimento ordenado de Valentim Gentil.“Temos um problema muito sério em Valentim na época das chuvas. Ali já teve obras do atual prefeito, na avenida que inclusive, tenho o supermercado Skinão, na loja 1, e quando chove, alaga tudo. Foi gasto muito dinheiro, mas se eleito, vou resolver esse problema. Outra obra é perto do Auto Posto Maduga, que quando chove, a água invade e vai até dentro da conveniência. Temos que fazer coleta daquela água que desce das avenidas ali naquela rotatória, para absorver essa água para não descer. Porque muitas pessoas querem montar comércio naquela avenida e pensam muitas vezes por conta daquela área. O segundo fato, é resolver a situação urgentemente das pessoas que moram na CDHU, ali perto da linha de ferro, por conta dos canavieiros e da Coplan e as pessoas não estão tendo paz no local. Não é com Anel viário, pois hoje é muito difícil fazer um Anel Viário, porque é muito caro e tem que mexer com todos os sitiantes ali, o que vai levar muitos anos. Temos que fazer com que a cidade cresça, mas cresça de uma forma correta”, afirmou.Por fim, Claudinei do Skinão respondeu às perguntas enviadas pelos ouvintes. Pela regra, ele também deveria responder a um questionamento de seu adversário, mas Liberato Caldeira optou por não mandar nenhuma pergunta para ele.Um dos ouvintes que questionou o candidato foi Giovani Galhardo. Ele afirmou que Claudinei se posiciona como bolsonarista, mas pediu para ele explicar o apoio que tem do deputado Valdomiro Lopes, do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.“Enxergo ele [Valdomiro] como um parceiro e depois, como cidadão de Valentim, pois ali tem uma propriedade. Quando o deputado te procura para destinar verbas para o município, você o enxerga como uma ponte e não temos que olhar para siglas. O Valdomiro conseguiu duas coisas para Valentim, muito importantes, a meu pedido. A primeira, foi a instalação da segunda porta das casinhas do CDHU, e a outra conseguimos uma verba de R$200 mil para o asilo São Vicente, que está sendo uma reforma interna nos vestiários, troca de piso, pintura, portas. Não importa a sigla, o que importa é a aproximação e respeito que você tem pelas pessoas”, respondeu.Em suas considerações finais, Claudinei pediu o voto da população de Valentim e disse que tem o melhor plano de governo para a cidade.“Aqui estão as melhores propostas e pessoas mais dignas para Valentim Gentil e acima de tudo, Claudinei do Skinão e Sergio Ladeira, não precisam de prefeitura para sobreviver. Não vamos colocar ninguém da nossa família para trabalhar lá. Vamos fazer a diferença e daqui quatro anos, nós vamos sair de cabeça erguida e com um plano que foi traçado e será feito. Dia 6 de outubro, vote 25, por uma Valentim nova”, concluiu.