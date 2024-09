Atual prefeito, que busca a reeleição, foi o primeiro a ser ouvido na série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região

publicado em 19/09/2024

Adilson leite, candidato à reeleição em Álvares Florence, concedeu entrevista ontem ao Grupo Cidade de Comunicação (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO atual prefeito de Álvares Florence e candidato à reeleição, Adilson Leite (PSD), abriu ontem a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, do Grupo Cidade de Comunicação. Como já noticiado, seu adversário, Zé Carlos (MDB), também foi convidado para participar das sabatinas, mas recusou ao convite alegando compromissos de campanha.Como único participante, Adilson falou por 30 minutos, como estabelecido pelas regras previamente discutidas, oportunidade em que apresentou suas propostas e pediu um novo voto de confiança da população de seu município. Segundo o candidato, a cidade evoluiu nos últimos quatro anos e merece continuar neste caminho.“Sou filho de Álvares e sempre quis o melhor para Álvares e toda vez que a gente passa pelo poder e pode fazer alguma coisa, para mim, é uma satisfação muito grande em poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida do nosso público, nosso município. Então, isso me deixa empolgado e feliz de estar trabalhando e fazendo cada vez mais. Eu vou ficando velhinho e mais cheio de gás e energia para continuar trabalhando”, pontuou.Adilson discorreu também sobre seu Plano de Governo. Na saúde, por exemplo, ele afirma que, apesar de ter conseguido evoluções importantes, há muito ainda a se fazer para garantir que a população tenha um atendimento digno.“Há muito ainda o que se fazer e ainda há muito o que se trabalhar. Mas hoje, a nossa qualidade de saúde é muito boa. Nós somos referência de saúde, graças a uma formação de equipes e ao investimento que foi feito e todo o trabalho que a gente faz, a humanização, acho que é o primordial”, completou.Já em relação às propostas para a educação, o atual prefeito também enalteceu os avanços consolidados durante sua gestão, como a recente divulgação do Ideb, que concedeu a 5ª maior nota de todo o Estado para Álvares Florence. Ele, porém, afirma que se reeleito continuará investindo no setor em busca da excelência em educação.“Eu digo sempre, se nós estamos ótimos, temos que alcançar a excelência. Para o próximo ano, a gente tem a meta que já queríamos ter alcançado, mas ainda não conseguimos por falta de espaço físico e não temos condições físicas para abrigar a escola municipal em tempo integral. Então nós estamos trabalhando para o próximo ano, com a construção de mais salas e que a gente possa transformar toda a escola municipal em tempo integral”, destacou.Para área de infraestrutura, Adilson Leite trouxe como principal proposta o asfaltamento da estrada que liga Álvares Florence a Parisi. Segundo ele o projeto já está pronto e o trabalho político para tirá-lo do papel foi iniciado.“O projeto está pronto, já foi aprovado pelo DER e o que falta agora, é vontade política. Está na mão do governador para que nos próximos meses ou no ano que vem, ele possa licitar e a obra comece. Todo o processo que precisa ser feito, já está feito. Nós já estamos incluídos na fase 10 de vicinais, que é a próxima a ser lançada pelo governador e tenho certeza que com o Tarcísio muito envolvido em realizações, que no próximo ano, nós já vamos conseguir dar início àquela obra”, afirmou.Ao ser questionado sobre as finanças do município, Adilson afirmou que hoje elas se encontram muito melhores do que encontrou e que conseguiu recuperar a credibilidade do município.“Tínhamos um problema de defasagem administrativa, defasagem nos prédios públicos, tínhamos um déficit grande de melhorias que precisavam fazer. O município estava bem caído, bem detonado. Nós tivemos que recuperar, não só a parte estrutural do município, mas a parte moral do município, que estava com uma moral baixa. Nós tivemos corrupção na gestão passada, nós tivemos prefeito afastado, nós tivemos denúncias de outras coisas ruins para o povo. Hoje, nós recuperamos a credibilidade do município, a credibilidade está em alta. Saímos das trevas e voltamos a cidade para a luz. Pegamos a chave da luz, transformamos Álvares em uma cidade gostosa, cidade feliz e é isso que a gente quer continuar trabalhando”, frisou.Por fim, o candidato deu uma cutucada no adversário, ao dizer que nunca fugiu da raia, e aproveitou o espaço para pedir um novo voto de confiança de sua população.“Estamos no caminho certo, trabalhando e fazendo as coisas acontecerem e as coisas vão continuar acontecendo. Então, deixo aqui o meu abraço a todo o pessoal de Álvares, Boa Vista e da região. Estamos lá juntos, para conversar, para discutir. Tragam ideias para a gente, tragam sugestões, falem aquilo que querem que aconteça e que a gente possa trabalhar na vontade do povo. E é para isso que estamos lá todos os dias. A eleição é dia 6 de outubro e nosso número é 55 e estamos lá e vamos juntos e se Deus quiser, vamos coroar nossa vitória”, concluiu.