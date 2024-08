O evento, organizado por quatro músicos da região, acontecerá no Luizão Sport Center

publicado em 21/08/2024

O evento, organizado por quatro músicos da região, acontecerá no Luizão Sport Center (Foto: Divulgação/Luizão Sport Center)

Fernanda Cipriano

No dia 12 de outubro, São José do Rio Preto se tornará palco de uma manhã repleta de solidariedade, esporte e diversão com a realização da segunda edição da Copa dos Artistas. O evento, organizado por quatro músicos da região, acontecerá no Luizão Sport Center, localizado na rua Prof. Justino Jerry de Faria, 270, no Jardim Maracanã, e promete reunir um diversificado grupo de artistas em prol de causas sociais.

A Copa dos Artistas, que começará às 8h, terá a participação de artistas de diferentes áreas, incluindo música, teatro e dança. Eles formarão equipes para disputar uma animada copa de futebol, com o objetivo de arrecadar doações para duas importantes instituições da cidade. O público, além de apoiar seus artistas favoritos, poderá participar da ação social ao doar alimentos ou ração para pets.

Os interessados em participar do evento como jogadores devem se inscrever até o dia 23 de agosto através do formulário disponível no Instagram oficial do evento, @copadosartistasrp. A inscrição, que custa R$20, garante a camiseta do time. Para o público, a entrada será gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pets.

Toda a arrecadação deste ano será destinada à ONG Francisco de Assis União Protetora dos Animais (Fauna), que se dedica à defesa de animais abandonados, e ao Lar de Fátima, uma instituição que oferece assistência e alfabetização a crianças carentes através de creche e atividades no contraturno escolar. Atualmente, mais de 300 crianças são atendidas pela instituição. Na edição anterior, o evento arrecadou 150 kg de alimentos, que foram doados para a CAPACC.

Além das partidas de futebol, o evento contará com uma área de alimentação e estandes de artesãos locais, proporcionando uma experiência completa para os visitantes. O evento é patrocinado por Compre Mix Atacado, Portas Bela Vista, Ponto Edu e Luizão Sport Center.