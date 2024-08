O comunicado oficial divulgado pela equipe da dupla ressaltou a importância da saúde mental

publicado em 27/08/2024

O comunicado oficial divulgado pela equipe da dupla ressaltou a importância da saúde mental (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano anunciou recentemente a suspensão de sua agenda de shows pelos próximos 90 dias. A decisão foi tomada para que Zé Neto possa se dedicar ao tratamento de um quadro de depressão e síndrome do pânico aguda.

O comunicado oficial divulgado pela equipe da dupla ressaltou a importância da saúde mental e agradeceu o apoio dos fãs: “Agradecemos o carinho e compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para a plena recuperação do nosso Zé Neto.”

Zé Neto & Cristiano, naturais de São José do Rio Preto, estavam em turnê pelo Brasil com o álbum "Intenso Ao Vivo em Valinhos", que inclui sucessos como "Foi Intenso", em parceria com a cantora Ana Castela. A dupla tinha um show marcado para a Festa do Peão de Barretos na sexta-feira (23), um dos eventos mais aguardados da agenda. Com a pausa, os artistas só devem retomar os shows no final de novembro, caso o prazo de recuperação seja mantido.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, mas muitos expressaram apoio nas redes sociais, destacando a importância de cuidar da saúde mental. A pausa nos shows também serve como um alerta para a crescente conscientização sobre a depressão e os transtornos de ansiedade, que têm afetado um número crescente de pessoas, inclusive figuras públicas.