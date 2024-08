Arianne Risso estava entre as 61 pessoas a bordo da aeronave que caiu momentos depois da decolagem

publicado em 12/08/2024

Arianne Risso, de 34 anos, vítima do acidente e seu marido Leonardo Risso que é fernandopolense (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A médica Arianne Risso, de 34 anos, que morreu no acidente aéreo da Voepass em Vinhedo na última sexta-feira (9), será sepultada em Fernandópolis. Arianne estava entre as 62 pessoas a bordo da aeronave que caiu momentos depois da decolagem. A cidade de Fernandópolis é onde reside a família de seu marido, Leonardo Risso.

O reconhecimento e a liberação do corpo de Arianne estão sendo realizados em São Paulo, no IML (Instituto Médico Legal). Claudemir Silva, pai de Leonardo e professor na EELAS (Escola Estadual Luiz Antonio da Silva), viajou a Cascavel, Paraná, para se encontrar com o filho. De lá, seguiram juntos para São Paulo, onde desde o último domingo (11) acompanham os trâmites para a liberação do corpo.

A mãe de Arianne, Fátima Albuquerque, 66 anos, também está em São Paulo e já forneceu amostras de DNA para a identificação oficial da filha. A família deve retornar a Fernandópolis assim que o corpo for liberado, onde ocorrerá o sepultamento.

Arianne, natural de Fortaleza, formou-se em medicina em Fernandópolis, onde trabalhou até 2020 na UBS da Brasilândia. Ela e Leonardo estavam casados há oito anos e, em busca de avançar na carreira médica, o casal deixou Fernandópolis. Inicialmente, mudaram-se para Blumenau, Santa Catarina, onde Arianne se especializou em Clínica Médica. Em 2023, transferiram-se para Cascavel, onde Arianne iniciou sua residência em oncologia, a concretização de um sonho. Os planos do casal incluíam um retorno a Fernandópolis no final deste ano, com a intenção de iniciar uma família.