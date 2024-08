O afogamento ocorreu no final da tarde de sábado (17), enquanto a vítima estava pescando

publicado em 20/08/2024

Fernanda Cipriano

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Votuporanga encontrou o corpo de um homem de 59 anos, morador de Cosmorama, que morreu afogado nas águas do rio Turvo, em Pontes Gestal, anteontem. O afogamento ocorreu no final da tarde de sábado (17), enquanto a vítima estava pescando com um amigo.

De acordo com a ocorrência, o homem, por motivos ainda desconhecidos, entrou na água e não conseguiu retornar à superfície, desaparecendo no rio. A equipe de mergulhadores iniciou as buscas logo ao amanhecer de anteontem, por volta das 6h, e localizou o corpo às 9h50, em uma área conhecida como barra do anil, próximo à Fazenda Guariroba, nas imediações da Usina Bunge.