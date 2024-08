A solenidade, que ocorreu no campus da Universidade Brasil, contou com a presença de diversas autoridades

publicado em 20/08/2024

Fernanda Cipriano

Fernandópolis celebrou a inauguração de um marco para a justiça e a educação no município com o primeiro Necrim (Núcleo Especial Criminal) dentro de um campus universitário. A solenidade, que ocorreu no campus da Universidade Brasil, contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais, destacando a importância do evento.

O Necrim, que já opera em Fernandópolis desde 2013 junto à Delegacia Seccional de Polícia, é uma iniciativa da Polícia Civil de São Paulo voltada para a resolução pacífica de conflitos relacionados a crimes de menor potencial ofensivo. Entre os delitos abrangidos pelo núcleo estão lesões corporais leves, ameaças, injúrias e danos, todos com penas máximas de até dois anos de detenção.

A novidade agora é a localização estratégica do Necrim dentro da Universidade Brasil, fruto de um acordo de cooperação entre a instituição de ensino e a Polícia Civil. Esse acordo permitirá que o Necrim funcione não só como uma ferramenta de atendimento à população, mas também como um campo de estágio para os estudantes do curso de Direito, proporcionando uma integração única entre teoria e prática em um ambiente tecnológico e moderno.

O diretor do campus da Universidade Brasil em Fernandópolis, Luiz Pontel, destacou o impacto positivo dessa iniciativa no contexto acadêmico. Durante a cerimônia, o delegado diretor do Deinter-5, José Luiz Ramos Cavalcanti, foi homenageado, um reconhecimento pelo seu papel na promoção da justiça e pacificação social.

O delegado seccional de Fernandópolis, Everson Conteli, ressaltou o caráter pacificador do Necrim e a importância da homenagem. “O homenageado é um pacificador nato, um líder, portanto, uma justa homenagem”, disse ele.

O juiz de Direito, Maurício Ferreira Fontes, também destacou a relevância do Necrim para a sociedade, enfatizando que o núcleo contribuirá significativamente para a pacificação social.