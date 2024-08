A Defesa Civil enfatizou a importância de redobrar a atenção em áreas de vegetação seca e lembrou que colocar fogo no mato é considerado crime

publicado em 21/08/2024

Defesa Civil do estado emite alerta de risco elevado de incêndios florestais para a região (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil) do estado de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado de incêndios florestais para 16 regiões do estado, devido à previsão de umidade relativa do ar abaixo dos 20%.

A mensagem de alerta foi enviada via SMS para usuários cadastrados nas regiões da Capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

De acordo com o meteorologista Willian Minhoto, do CGE, com exceção do litoral paulista, todo o estado enfrentará condições críticas de umidade ao longo do dia, o que aumenta significativamente o risco de incêndios florestais. Além disso, as temperaturas estão previstas para subir consideravelmente, com máximas de 32°C na Capital e até 36°C em regiões como Ribeirão Preto e Araçatuba.

A Defesa Civil enfatizou a importância de redobrar a atenção em áreas de vegetação seca e lembrou que colocar fogo no mato é considerado crime ambiental. O SMS enviado às regiões afetadas alertava: "Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!".

Desde junho, o Governo de São Paulo intensificou as ações de prevenção e combate a incêndios florestais com a Operação SP Sem Fogo, que está em fase vermelha durante o período mais seco do ano, que vai até outubro. A operação recomenda diversas medidas de prevenção para a população, como evitar soltar balões, acender fogueiras próximas a áreas de mata, e não usar fogo para limpar terrenos ou queimar lixo.