publicado em 21/08/2024

Com a plataforma, quem precisar de qualquer tipo de atendimento, seja por pane mecânica ou socorro médico (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os motoristas de Votuporanga e região que trafegam pelas rodovias da EcoNoroeste, agora, podem contar com mais um canal para atendimento de ocorrências, o sos.eco.br. Com a plataforma, quem precisar de qualquer tipo de atendimento, seja por pane mecânica ou socorro médico, poderá acessar o novo site pelo celular e acionar o serviço.

O atendimento pode ser requisitado por mensagem de texto, ligação ou chamada de vídeo. O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária será acionado e enviará o recurso para o local indicado.

Uma das vantagens do novo serviço da concessionária em relação aos tradicionais Call Box (telefones de emergência) instalados ao longo das rodovias é fato de o usuário não precisar sair do carro para fazer a chamada, nem procurar o equipamento mais próximo, trazendo mais conforto e segurança aos motoristas.

É imprescindível que o usuário busque um local seguro para acessar a rede de dados S.O.S, como postos de serviço, bases da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ou mesmo as bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária. O acostamento só deve ser utilizado em casos de emergência.

Tecnologia e amplitude de alcance

A tecnologia será instalada pela operadora TIM em um projeto de parceria de investimento conjunto com a EcoNoroeste. As novas torres buscam ampliar o alcance da rede em toda região de atuação da concessionária, principalmente, em pontos da rodovia que não possuem sinal de voz ou dados de internet.

Canais de informações e atendimento

Além do novo canal de emergência, o sos.eco.br, a EcoNoroeste oferece outras opções para atendimento ao usuário: 0800-326-3663: Telefone de emergência que atende 24 horas por dia direto do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Site www.econoroeste.com.br: Disponibiliza mapa das rodovias, atualizado 24 horas com informações de tráfego, obras e operações em andamento, localização de bases operacionais, postos da PMRv e serviços ao longo da rodovia. Instagram @_econoroeste: Atualizado 24 horas pela equipe de Comunicação, que responde todas as dúvidas dos usuários e disponibiliza o cronograma de obras semanal.

PMV: Para os usuários que já estão nas rodovias, são disponibilizadas informações nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) instalados em pontos estratégicos. Nesses luminosos são colocadas informações sobre acidentes, interdições, congestionamentos, operações em andamento e a melhor opção de trajeto.

Sobre a EcoNoroeste

A EcoNoroeste é a mais nova concessão do grupo EcoRodovias. Responsável pela administração de cinco rodovias no interior paulista, a empresa iniciou seu trabalho em 1º de maio, com a operação das rodovias Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP 333) e, em 2025, assumirá outros 158 quilômetros de estradas. O trecho compreende um importante corredor logístico para o transporte de produtos agropecuários e de fertilizantes.

