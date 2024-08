Procurado pelo A Cidade, Moretti afirmou que a impugnação não tem fundamento e não reflete seu verdadeiro vínculo com o município

publicado em 27/08/2024

Lucas Moretti, candidato a vice-prefeito de Sebastianópolis, foi impugnado pelo adversário por ‘morar em Votuporanga’ (Foto: TSE)

Não é só em Votuporanga que as candidaturas se tornaram alvos de ações de impugnação. Em Sebastianópolis do Sul, por exemplo, cidade que pertence à Comarca de Monte Aprazível, mas que faz fronteira e possui forte ligação com o município, um dos candidatos a vice-prefeito foi impugnado pela chapa adversária justamente sob a acusação de não morar em Sebastianópolis, mas sim em Votuporanga.

Trata-se do empresário Lucas Moretti, sócio proprietário do Eco Posto 27 e um dos diretores do Play Votu Festival, carnaval privado de Votuporanga. Ele é vereador em Sebastianópolis do Sul e neste ano decidiu lançar candidatura a vice-prefeito do município vizinho, na chapa de Bôbô (PSB).

Acontece que o candidato adversário, Tonho Abreu, entrou com uma ação de impugnação contra o registro de sua candidatura, alegando que Moretti não possui domicilio eleitoral na cidade em que disputa a eleição, mas sim em Votuporanga.

“Observe-se que em absolutamente todas as diligências encontramos endereços no município de Votuporanga, não tendo o impugnado declarado domicilio em Sebastianópolis do Sul uma única vez, de todas as demandas e em contratos localizados em ações judicias, de forma unanime seus endereços são lançados exclusivamente em Votuporanga, sendo notória tal situação a toda população de Sebastianópolis do Sul. E, ainda que o domicilio eleitoral seja tratado com uma certa relatividade permitindo uma interpretação extensiva quanto aos vínculos do candidato com o local, temos que sequer sob tal prisma estaria o candidato habilitado, pois ele não reside e tampouco trabalha no município”, diz trecho da ação.

Para embasar tal afirmativa, o adversário junta ao processo uma série de documentos e comprovantes de residência em nome de Moretti, com endereço de Votuporanga.

Outro lado

Em sua defesa, porém, o candidato afirmou, junto ao processo, que é vereador em exercício no município de Sebastianópolis do Sul com mandato ativo e que caso não possuísse domicílio em Sebastianópolis do Sul, não poderia ser candidato a vereador.

“O candidato que aqui é impugnado possui atividade ativa em Sebastianópolis, ao menos, desde o ano de 2015, quando adquiriu a participação no posto de combustíveis e, desde então, atuou no município de Sebastianópolis do Sul; tanto que possui participação ativa no comércio e possui, inclusive um terreno. Sabe-se que o fato de possuir diversos domicílios não impede a disputa de um cargo eletivo, uma vez que o domicílio eleitoral é aquele em que o postulante, de fato, vota e tem o direito de ser votado. A mera indicação de endereço em outro município em processo judicial não modifica o contexto dos fatos, tendo em vista que o mesmo se dá apenas para facilitação de contato; o que não se confunde com o registro eleitoral, que está em Sebastianópolis do Sul e, desde o ano de 2017, permanece como tal”, destaca a defesa de Moretti.

Procurado pelo A Cidade, Moretti afirmou ainda que a impugnação não tem fundamento e não reflete seu verdadeiro vínculo com o município.