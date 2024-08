O consórcio, criado no início do ano, já reúne diversas cidades da região, incluindo Votuporanga

publicado em 20/08/2024

O consórcio, criado no início do ano, já reúne diversas cidades da região, incluindo Votuporanga (Foto; Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Câmara Municipal de Fernandópolis aprovou o projeto de lei do prefeito André Pessuto que autoriza a adesão do município ao Cinorp (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista). O consórcio, criado no início do ano, já reúne diversas cidades da região, incluindo Votuporanga, Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Macaubal, Meridiano, Monções, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Em sua justificativa, o prefeito Pessuto destacou que a participação em consórcios intermunicipais como o Cinorp possibilita uma gestão mais eficiente e econômica dos recursos públicos, especialmente em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

Um dos principais benefícios da adesão ao Cinorp é a possibilidade de realizar compras coletivas, como medicamentos em grande escala, o que pode resultar em economia significativa para os cofres municipais. Além disso, o consórcio facilita a ampliação de consultas médicas, exames, diagnósticos e a captação de recursos, funcionando como uma importante ferramenta de inclusão social e transparência na administração pública.

Fernandópolis já tem uma experiência positiva com consórcios regionais, participando do Cisarf (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Fernandópolis) desde 2003, que reúne 13 municípios. Inicialmente focado em suprir a ausência do Estado no atendimento de especialidades médicas, o Cisarf evoluiu para gerenciar serviços como o Samu, parte da UPA e o Caps AD, empregando atualmente 122 funcionários.

Outro exemplo é o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, criado para promover o desenvolvimento do turismo regional. Este consórcio reúne 14 municípios e busca implementar ações conjuntas que alavanquem o potencial turístico da região.