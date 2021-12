Caminhão carregado com embalagens plásticas tombou no canteiro central da rodovia, na tarde de terça-feira (07) , no perímetro urbano de Mirassol

publicado em 08/12/2021

O motorista do caminhão, carregado com embalagens plásticas, teria perdido o controle da direção e o veículo tombou transversalmente na pista central (Foto: Colaboração do Leitor/Diário da Região)

Um trecho da rodovia Washington Luis precisou ser parcialmente interditada na manhã desta quarta-feira (08), para o transbordo da carga de um caminhão que tombou no canteiro central da via, no quilômetro 452, em Mirassol.De acordo com a PRE (Policia Rodoviária Estadual), o acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira, 7. O motorista do caminhão, carregado com embalagens plásticas, teria perdido o controle da direção e o veículo tombou transversalmente na pista central.Para realizar o transbordo da carga, agentes da PRE e funcionários da Triângulo do Sol, concessionária que administra a rodovia precisaram interditar pacialmente a rodovia, no trecho sentido interior/capital. Segundo a concessionária, por volta das 11h30, o trecho foi totalmente liberado para o fluxo de motoristas.*Com informações do Diário da Região.