Ela foi obrigada a entrar na agência para fazer prova de vida

publicado em 06/12/2021

Sem condições de sustentar o peso do corpo, ela acabou "desmontando" na calçada da agência bancária, sendo acolhida no colo da nora (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Uma idosa de 88 anos caiu no chão em frente a agência do banco Itaú em Fernandópolis, depois de ser obrigada a entrar na agência para fazer prova de vida. O fato foi registrado nesta segunda-feira (06).Segundo a nora que acompanhava a sogra, os funcionários se negaram ir até o veículo onde ela estava, exigindo que a idosa entrasse na agência.Mesmo passando pela porta lateral, as acompanhantes foram barradas e obrigadas a utilizar a porta giratória.O banco também não possuia cadeira de rodas para locomover a mulher até o recadatramento, onde não foram colhidas digitais e somente verificado a identidade da idosa.De acordo com a nora, a sogra já sofreu três AVCs, usa frauda geriátrica e tem dificuldade para se locomover.Sem condições de sustentar o peso do corpo, ela acabou "desmontando" na calçada da agência bancária, sendo acolhida no colo da nora.A reportagem tentou contato com o banco via telefone, mas a número informado era desconhecido.*Com informações de Região Noroeste.