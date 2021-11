Há suspeita de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio; ninguém ficou ferido

publicado em 05/11/2021

Funcionários da empresa chegavam para trabalhar quando perceberam algumas chamas no depósito do prédio (Foto: Monize Poiani/Tv Tem/Divulgação g1)

Uma loja de materiais elétricos pegou fogo na manhã desta sexta-feira (5), em São José do Rio Preto.Funcionários da empresa chegavam para trabalhar quando perceberam algumas chamas no depósito do prédio localizado na Avenida Francisco Prestes, às margens da BR-153. Ninguém ficou ferido.Os trabalhadores deixaram o local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, que se espalhou rapidamente.À Tv Tem, alguns funcionários da loja relataram que no local havia materiais de alta combustão. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que o incêndio foi provocado por curto-circuito.Para evitar acidentes, a CPFL Energia foi acionada para suspender o serviço no bairro Jardim Primavera. A Defesa Civil também foi chamada na ocorrência.Diante da fumaça provocada pelo fogo, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária que administra a BR-153 foram acionadas para controlar o trânsito no local, que apresenta cerca de quatro quilômetros de lentidão.*Com informações do g1.