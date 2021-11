A atração faz parte da programação de abertura do projeto Sonho de Natal

publicado em 12/11/2021

Com gingado do vocalista Luiz Carlos, a Estância Turística de Santa Fé do Sul, por meio da Prefeitura Municipal receberá neste sábado (13), o grupo de samba e pagode Raça Negra. A atração faz parte da programação de abertura do projeto Sonho de Natal, que espera cerca de 12 mil pessoas para prestigiar o evento.O palco para o show está sendo montado no cruzamento entre as avenidas Navarro de Andrade e Conselheiro Antônio Prado com efeitos de luzes e sons, tudo para proporcionar uma noite atrativa e memorável.Quem nunca se pegou cantarolando o famoso “didididiê”, da canção “Cheia de manias”? Esta e muitos outros sucessos como “Tarde Demais”, “Cigana”, “Doce Paixão”, prometem deixar a noite de amanhã muito mais agradável, com um repertório todo especial preparado para animar os munícipes e visitantes.A banda que nasceu em 1983, na periferia da Zona Leste de São Paulo, deu início à era do pagode, levando às rádios populares dos anos 90 o “samba paulista”, desde então, ao longo desses 36 anos, o grupo traz consigo um estilo de samba-pagode carregado de romantismo.Além de Luiz Carlos na voz e violão, o grupo é formado pelos seguintes integrantes da banda Raça Negra, Fabinho Cesar (pandeiro e violão), Fernando Alves de Lima, o Monstrinho (tantan), João Roberto da Silva, o Fininho (bateria), Marcos França (saxofone) e as back vocal Gina Garcia e Juliana Bandeira. A apresentação contará com a presença de quatro bailarinas.Para o prefeito Evandro Mura, cada detalhe do Sonho de Natal tem sido pensado com carinho, “estamos ansiosos pelo dia de amanhã, tudo foi organizado e pensando para proporcionar uma experiência única em cada visitante, queremos fazer desse Sonho de Natal especial e inovador, e nada melhor do que iniciarmos com esse belíssimo show. Convido todos, para que juntos possamos apreciar esse momento e curtir todo o espetáculo que foi preparado”, disse Mura.*Com informações de OExtra.net