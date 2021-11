Em todos os casos, os estabelecimentos deverão responder processo administrativo

publicado em 03/11/2021

Na ação quatro empresas foram autuadas e outras 23 responderão por irregularidades administrativas (Foto: A Cidade)

O Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizou uma força tarefa para fiscalização em 38 estabelecimentos entre desmontes, estampadoras e empresas de vistoria veicula em cinco cidades da região. Na ação quatro empresas foram autuadas e outras 23 responderão por irregularidades administrativas.Informações dão conta de que as operações foram realizadas nas cidades de Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga, Fernandópolis e São José do Rio Preto. Em Jales dois desmontes foram autuados por comercialização de peças de maneira irregular. Em Santa Fé do Sul duas estampadoras comercializavam placas decorativas e não inutilizavam corretamente os lacres e placas. Em Votuporanga foram apontados problemas em duas estampadoras que vendiam placas decorativas, não inutilizavam as placas e lacres e pela não emissão de nota fiscal.Também foi autuado um desmonte em Fernandópolis por irregularidades no cadastro de peças, prazo incorreto de desmontagem das peças, alvará de funcionamento vencido, armazenamento inadequado de peças, destinação de resíduos sólidos, ausência de cobertura e veículos colocados em área pública. Outro estabelecimento responderá administrativamente por trabalhar com cadastro incompleto das peças e não obedecer o prazo legal de desmontagem dos veículos.Em todos os casos, os estabelecimentos deverão responder processo administrativo junto ao Detran.SP.*Com informações de O Extra.net