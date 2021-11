Objetivo da obra, orçada em R$ 626,5 mil, é reduzir o fluxo de veículos na marginal do município

publicado em 08/11/2021

Agora, a Prefeitura de Fernandópolis tenta custear a obra por meio de parcerias privadas, disse o secretário de Trânsito e Transporte, Ederson José da Silva (Imagem: Reprodução/Cidadão.net)

Da redação

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) aprovou a planta para a construção da nova alça de acesso da marginal Luiz Brambati para a rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis. O secretário municipal de Trânsito e Transporte, Ederson José da Silva, confirmou a aprovação.O objetivo da obra, orçada em R$626.555,52, é reduzir o fluxo de veículos na marginal da cidade. Isso porque após a inversão da alça de acesso - que fica perto de onde a nova será construída - os motoristas precisam percorrer toda a extensão da via até o trevo da avenida Carlos Barozi, que liga o bairro Brasilândia com a saída para Pedranópolis, para, finalmente, ter acesso à Euclides da Cunha.“O benefício está relacionado a questão logística, como a facilidade de acessar a rodovia, e questão de segurança também, evitando com que o veículo tenha que atravessar toda a marginal para utilizar a saída da Brasilândia. Então, a gente tira essa quantidade de veículos dentro do perímetro urbano da cidade”, explicou o secretário.Segundo o secretário, apesar da aprovação do DER, é preciso ir em busca de recursos para execução. “Estamos tentando, por meio de parcerias privadas, custear a obra, assim como feito pra implantação da primeira”, disse Ederson.*Com informações do jornal Cidadão