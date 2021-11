Segundo o boletim de ocorrência, animais estavam apáticos, com sede e não tinham água e nem comida

publicado em 09/11/2021

Os animais estavam apáticos e com sede (Foto: Divulgação/g1)

Três cachorros vítimas de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil em uma casa, em São José do Rio Preto, na manhã de segunda-feira (8).Segundo informações do boletim de ocorrência, dois animais estavam soltos, deitados em meio a entulhos, e uma cadela estava amarrada com um pedaço de ferro em uma área de mato, todos sem água e comida. Os animais estavam apáticos e com sede.Os proprietários da casa, uma mulher de 38 anos e um homem de 57, alegaram que os cachorros que estavam soltos não eram deles. Sobre a cadela, eles disseram que a mantém presa porque ela foge para a rua.De acordo com o B.O., o casal contou que serve água para os animais constantemente, mas o homem afirmou que não havia comprado ração por falta de tempo.Os animais foram levados para atendimento veterinário. O caso foi registrado como prática de abuso a animais. Ninguém foi preso.*Com informações do g1.