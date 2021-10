O religioso passou dias hospitalizado no Hospital da Unimed na cidade

publicado em 19/10/2021

O Padre Silvio Roberto dos Santos recebeu alta do Hospital da Unimed, em Rio Preto, onde ficou dias internado (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO padre Silvio Roberto dos Santos anunciou, por meio de suas redes sociais, nO fim de semana, que recebeu alta hospitalar, após dias internado para tratamento médico, em São José do Rio Preto.O religioso estava hospitalizado no Hospital da Unimed, na cidade vizinha. "Acabei de ter alta hospitalar e chegar em casa. Sinto-me melhor com a graça poderosa de Deus e as insistentes e profundas orações carinhosas de vocês. Fui muitíssimo bem assistido pela equipes médica e de enfermagem da Unimed, o que colaborou eficazmente na minha recuperação", escreveu o Padre em sua rede social.Padre Silvio também agradeceu pelos cuidados de Luís Tesoureiro, Hudson, Fernando Monteiro Marques, Selma, diarista, as suas sobrinhas Manoela Sanchez e Juliana que saíram de Votuporanga, para fazer companhia a ele em Rio Preto. “Mais uma etapa vencida proporcionada por Deus nesse longo e rigoroso tratamento”, completou.O padre é responsável pela paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto e também direcionou seus agradecimentos ao Padre Berti e ao Diácono Aristides. “Grato reconhecimento ao Pe. Berti, Diácono Aristides e todos pelo amor de Deus que os faz com paciência conduzir a nossa querida comunidade paroquial na minha ausência. Amo vocês fraternalmente com o coração cheio de gratidão e a vocês as minhas seguras orações, pedindo ao Senhor que lhes retribua em bênçãos sobre bênçãos”, finalizou.