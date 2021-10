O motorista morreu após perder o controle e capotar, no sentido Estrela d´Oeste a Fernandópolis

publicado em 01/10/2021

(Imagem: A Cidade)

Um motorista, ainda sem identificação, morreu após capotar o veiculo que dirigia na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) em Fernandópolis. O acidente foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (1º).Segundo informações preliminares, ele teria perdido o controle da direção do veiculo Ford/Cargo, com placas de Santa Adélia/SP, no sentido Estrela d´Oeste a Fernandópolis.Homens do Corpo de Bombeiros estão no local para retirada do corpo, que ficou prensado com sinais de traumatismo craniano, na coluna cervical e no tórax.Uma unidade do Samu também compareceu ao local do acidente para apoio, caso houvesse sobreviventes.A Policia Científica foi solicitada e o corpo será encaminhado ao IML de Fernandópolis.*Com informações do Região Noroeste