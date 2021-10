O acidente aconteceu por volta das 21h40 no km 52, próximo ao posto Tabocão

publicado em 06/10/2021

Um motorista, sob efeito de álcool, realizou uma manobra proibida para retornar no sentido contrário e acabou provocando uma colisão (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Uma imprudência no trânsito provocou um grave acidente na noite de anteontem, na BR 153, em São José do Rio Preto. Um motorista, sob efeito de álcool, realizou uma manobra proibida para retornar no sentido contrário e acabou provocando uma colisão. Ele e o enteado, uma criança de 11 anos, foram socorridos com ferimentos graves.O acidente aconteceu por volta das 21h40 no km 52, próximo ao posto Tabocão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um comerciante de 57 anos, dirigindo um C4 Pallas, realizou uma curva à esquerda sobre a pista e acabou atingido na lateral por um Polo Sedan que transitava no mesmo sentido.No trecho há uma placa informando sobre a proibição do retorno. O comerciante estava acompanhado da esposa e do filho. O menino foi atendido pela UTI da concessionária Triunfo e levado para o Hospital de Base.A mãe dele revelou aos policiais que a criança pediu ao padrasto que não fizesse a manobra no local por ser perigoso, mas foi ignorado no apelo. O comerciante soprou o bafômetro, que acusou 0,18 mg de álcool. O que corresponde a duas latinhas de cerveja.Já o Polo era dirigido por uma mulher de 29 anos, acompanhada do filho, de 14. Somente ela sofreu ferimentos leves. O motorista que causou o acidente foi multado e também vai responder por lesão corporal na direção de veículo.