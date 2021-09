O caminhoneiro do veículo que seguia atrás foi socorrido com uma fratura na perna

publicado em 30/09/2021

Caminhão ficou destruído após o impacto da batida contra a traseira de um outro caminhão, ambos seguiam para Rio Preto (Foto: Reprodução)

Um acidente entre dois caminhões foi registrado na noite nesta quarta-feira (29), na rodovia Washington Luís, em Santa Adélia.De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão atingiu a traseira do outro enquanto seguiam sentido São José do Rio Preto e destruiu parte do parachoque de um deles. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidenteO caminhoneiro do veículo que seguia atrás foi socorrido com uma fratura na perna, enquanto o motorista do caminhão da frente não teve ferimentos.