Os moradores da CDHU, passam a contar com atendimento odontológico na Estratégia Saúde da Família

publicado em 31/08/2021

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Valentim Gentil)

Oferecer serviços de saúde com qualidade é prioridade para Prefeitura de Valentim Gentil. A partir de agora, os moradores da CDHU, passam a contar com atendimento odontológico na Estratégia Saúde da Família, além de outros serviços já oferecidos pela unidade.O objetivo da implantação do consultório odontológico é oferecer tratamento preventivo e curativos para a população desta localidade e melhorar o atendimento para os pacientes, trazendo mais agilidade e garantindo acessibilidade.“É uma conquista para a nossa população. Com este novo serviço, vamos conseguir atender com mais humanização todos os nossos pacientes”, disse o Prefeito Adilson Segura.A Unidade Básica de Saúde está localizada na Avenida Vitório Cavalin, Nº 400 e funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. O telefone para mais informações é o (17) 3485 1108.