Dez empresários desobedeceram decreto municipal e foram autuados

publicado em 14/06/2021

Fiscalização percorreu ruas da cidade no fim de semana e rendeu a prisão de dois organizadores de evento (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Cerca dez empresários foram multados após sendo flagradas pela Vigilância Sanitária de Fernandópolis em situação impróprias as medidas de prevenção e combate a pandemia. Eles desobedeceram ao novo decreto municipal e foram autuados.A fiscalização percorreu ruas da cidade na noite de sexta-feira (11), sábado (12) e na manhã de domingo (13) e rendeu a prisão de dois organizadores de evento no bairro rural do Caxi.Alguns bares, restaurante e lanchonete não restrigiram o número de clientes com base no novo decreto publicado na sexta-feira, que estipulava somente a ocupação de 40%.A fiscalização, com apoio da Polícia Militar fechou três festas clandestinas e até dispersou jovens que consumiam bebidas alcoólicas em praça pública e em avenida.Os valores das multas aplicadas não foram divulgadas.*Com informações do Região Noroeste