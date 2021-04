Empresário Roberto Beleza, sócio-proprietário da Converd, doou o respirador para a UBS (Unidade Básica de Saúde) Nelson do Valle

publicado em 23/04/2021

O empresário Roberto Beleza, o prefeito Adilson Leite (DEM) e seu vice Leandro Romero (DEM) (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO município de Álvares Florence agora conta com três respiradores para atender pacientes com Covid-19. Um deles foi doado e entregue na sexta-feira (23) pelo empresário Roberto Beleza, sócio-proprietário da Converd, à UBS (Unidade Básica de Saúde) Nelson do Valle."A gente espera que ninguém venha necessitar desse aparelho, que é de precaução, mas se precisar, temos que certeza que vai salvar algumas vidas. Então a gente agradece o Roberto de coração. Não eu, mas a população de Álvares", disse o prefeito Adilson Leite (DEM).O empresário destacou o trabalho realizado pelos profissionais da área da saúde na UBS durante a pandemia e ressaltou a importância de se ter equipamento para enfrentar este contexto."Eu sei, por tudo que aconteceu com o meu filho [Rodrigo Beleza, secretário de Desenvolvimento de Votuporanga, que teve Covid e precisou ser internado recentemente] e pelo que ele passou, o quanto vocês estão trabalhando. Eu sei o quanto vocês são importantes e quanto um equipamento desses faz falta. Quando chega um paciente e você não tem o equipamento, não adianta. E que vocês façam bom proveito, no sentido de não precisar usá-lo. Mas devido a tudo que está acontecendo no mundo e no país, acho que vocês vão usá-lo, infelizmente. Que sirva para salvar pessoas", disse o empresário.A coordenadora do Departamento Municipal de Saúde, Glaucia Waideman, também ressaltou tanto a importância do equipamento em si quanto da doação feita pelo empresário."Só quem está vivendo o dia a dia aqui dentro sabe da necessidade e do quanto vai fazer a diferença esse equipamento aqui para a nossa população. Então a gente agradece demais essa doação", disse.Roberto Beleza também apontou que o atual contexto da pandemia pede mais solidariedade das pessoas, principalmente aquelas que tiverem condições de ajudar aquelas em vulnerabilidade social."É o momento de nós nos abraçarmos. É o momento dos empresários darem as mãos. É o momento das pessoas que têm condições de olharem para as mais carentes. As pessoas estão precisando. Vamos nos abraçar. Vamos nos ajudar", disse o sócio-proprietário da Converd.