Faculdade e amigos de Renata Satim fizeram homenagens nas redes sociais; Jovem perdeu o pai para a doença em 3 de março

publicado em 22/03/2021

Universitária morreu de Covid-19 em Jales (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma universitária de 21 anos morreu por complicações de Covid-19, no sábado (20), em Jales (SP). A morte da estudante Renata Satim causou comoção na cidade.Nas redes sociais, a Unijales lamentou a perda da aluna do curso de estética e cosmética. Amigos também publicaram homenagens à paciente."Com pesar e muita tristeza que a Unijales lamenta o falecimento da aluna do curso de Estética e Cosmética, Renata Satim, vítima da Covid-19. Nossos mais profundos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu."É com muito pesar que informamos o falecimento da nossa irmã Renata Satim, que venhamos orar por toda família", publicou a igreja.A jovem Renata completou 21 anos recentemente e também havia perdido o pai para a doença semanas antes, no dia 3 março, segundo o relato de parentes.Segundo o último boletim da prefeitura de sexta-feira, a cidade tem 4.537 casos confirmados e 130 óbitos pela doença.**G1.com