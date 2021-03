Moradores poderão fazer compras somente das 6h às 20h; município entra na fase vermelha do Plano São Paulo a partir de sábado (6)

publicado em 06/03/2021

A partir deste sábado (6), o município entra na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

A gerente da Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto, Miriam Wowk, anunciou na tarde de sexta-feira (5) ajustes no decreto que impõe medidas mais restritivas para combater a Covid-19.A partir deste sábado (6), o município entra na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.De acordo com Miriam Wowk, comerciantes e empresários devem seguir as seguintes regras:- Farmácias, postos de combustíveis, serviços de saúde, setor de transportes, serviço veterinário e hotéis: podem funcionar 24 horas, com atendimento limitado a 40%.- Hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, padarias e demais atividades essenciais: podem funcionar diariamente das 6h às 20h, limitado a 40% da capacidade.- Lembrando que após as 20h estará permitida a entrega de produtos pelo sistema delivery e também pelo drive thru.Igrejas: podem funcionar diariamente das 8h às 20h.- Restaurantes, lanchonetes e ambulantes de alimentação: podem funcionar das 6h às 20h apenas para retirada, sem consumo no local. Após as 20h, está permitida entrega a domicílio, seja por delivery ou drive-thru.- Comércio não essencial, como o de vestuário e utilidades: não está permitido o atendimento presencial, apenas atividades internas e entrega a domicílio, das 8h às 18h. Lembrando que é proibido atendimento presencial ao público, inclusive entrega de produtos dentro dos veículos e retirada no local.- Cabeleireiros, manicure e outros setores da área da beleza e atividades físicas: proibido atendimento presencial no estabelecimento. É autorizado somente os trabalhos em domicílio, das 6h às 20h.- Educação infantil e os ensinos fundamental e médio: podem ter aulas presenciais com até 35% dos alunos.- Educação superior: só está permitido o atendimento presencial para os cursos da área de saúde.Segundo o procurador-geral de Rio Preto, Luís Roberto Thiesi, o município também decidiu suspender a gratuidade do transporte público para passageiros com idade acima dos 65 anos. Eles não podem mais usar o benefício em dois horários: das 5h às 8h e das 16h às 19h30.“Tomamos essa decisão para evitar que o transporte coletivo tenha um número maior de passageiros, uma vez que os idosos representam 16% do transporte nos horários de pico”, afirmou.*Com informações do G1