Rapaz tentava comercializar 15 jabutis; valor da multa foi de R$7,5 mil

publicado em 29/03/2021

Entre os 15 jabutis encontrados, 13 eram filhotes e dois eram adultos (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Durante Policiamento Ambiental realizado no sábado (27) pela zona urbana de Jales, policiais militares ambientais ciente de que um indivíduo estaria oferecendo animais silvestres em um grupo de vendas pela rede social diligenciaram e conseguiram localizar o endereço de A.F.M. de 20 anos de idade.Em vistoria pelo quintal da residência foram encontrados 15 jabutis, sendo 13 filhotes e dois animais adultos, todos sem autorização do órgão ambiental competente.Diante das circunstâncias, por infringir o disposto no artigo 25, parágrafo 3°, inciso III , da Resolução SIMA nº 05/21, foi lavrado o devido Auto de Infração Ambiental "por expor a venda, 15 espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental competente, valorado em R$ 7.500,00".*Com informações do Extra.net