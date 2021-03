Comerciantes. funcionários e apoiadores do comércio promoveram uma carreata com direito a 'buzinaço'

publicado em 16/03/2021

Manifestantes queriam convencer o prefeito Luis Henrique Moreira (PSDB) a "ajustar" formato de atendimento dos estabelecimentos (Foto: Reprodução/Foco News)

As restrições da fase emergencial imposta pelo Governo de SP, com início na segunda-feira (15), fez com que diversas pessoas fossem as ruas, em Jales, em forma de protesto contra as medidas anunciadas.Comerciantes. funcionários e apoiadores do comércio promoveram uma carreata com direito a "buzinaço" pela manhã. Logo após a carreata os manifestantes se encontraram em frente à prefeitura com a intenção de convencer o prefeito Luis Henrique Moreira (PSDB) a "ajustar" o formato de atendimento dos estabelecimentos.Aos gritos de "queremos o prefeito" e com bandeiras do Brasil, os manifestantes foram representados por um pequeno grupo que foi convidado para uma conversa no gabinete.A manifestação durou a manhã toda e em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que em determinado momento um princípio de confusão precisou ser controlado. A Polícia Militar esteve no local. Alguns vereadores também apareceram.Por enquanto, nenhuma mudança oficial foi anunciada pela Prefeitura de Jales, que deve seguir as ordens do Plano SP e as recomendações que foram recebidas pelo Ministério Público.*Com informações do Foco News