A Associação pede os serviços para amenizar o impacto no comércio sem gerar aglomerações

publicado em 09/03/2021

A Associação pede os serviços de 'take away' e 'drive thru' para amenizar o impacto no comércio sem gerar aglomerações (Foto: Reprodução/Cidadão.Net)

Em meio a implantação de nova quarentena, com a fase vermelha decretada no Estado e as medidas complementares adotadas pelo prefeito André Pessuto em Fernandópolis, por conta do agravamento da pandemia do coronavírus, a Acif (Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis) divulgou nota nesta segunda-feira, em que reivindica liberação dos serviços de drive thru (entrega no carro) e take away (retirada do produto no estabelecimento) como forma de amenizar o impacto da pandemia no comércio sem gerar aglomeraçõesA nota divulgada pela Acif vem vazada nos seguintes termos:“Desde o anúncio do Governo Estadual pela reclassificação e enquadramento de Fernandópolis na fase vermelha, a ACIF, por meio de sua diretoria, coordenada pelo Presidente da entidade, Saulo dos Santos Marin, passou a se comunicar dia a dia, buscando ideias, alternativas e reivindicações ao Poder Público Municipal na busca de diminuir o impacto aos empresários, dentro da iminência de um fechamento das empresas locais, sejam elas de pequeno ou grande porte.Reunidas as reivindicações do empresariado, Saulo Marin passou a participar das reuniões do Comitê de Contingência do Município, por convite do prefeito, levando-as ao conhecimento do Poder Público e buscando que as mesmas fossem aceitas, já que o lockdown aconteceria de qualquer maneira, por conta da situação agravada da pandemia e do Sistema de Saúde não só municipal como de todo o Estado de São Paulo.O presidente da ACIF representou todos os associados da entidade em quatro reuniões, de quarta (dia 03/03) até sexta (05/03), debatendo quanto ao que seria viável e também eficiente para conter o contágio em nossa cidade, atingindo o menos possível a economia (empresas).Saulo vem obtendo da prefeitura abertura para trazer as solicitações da ACIF a qualquer momento, analisando situações omissas na lei, estando, inclusive, sempre disponível para analisar os casos adversos, o que fez em alguns momentos. Exemplo disso foi quanto a um dos casos que veio a público, que ocorreu com a pastelaria do empresário conhecido como Masao, que foi autuada no sábado por fiscais municipais pelo fato de manter a porta aberta, o que o Decreto Municipal proíbe no momento. Imediatamente ao saber do ocorrido, o presidente entrou em contato com o Prefeito André, após o Gerente Administrativo da entidade, Geraldo Pedro Paschoalini, ter conversado pessoalmente com Masao e sua esposa. E hoje, segunda-feira, André, Arthur e Saulo, também se dirigiram à residência do empresário para ouvi-lo e demonstrar a empatia que a situação merece, buscando uma solução viável ao seu negócio.Dentro de todo o contexto da realidade e da gravidade do cenário da pandemia, a ACIF não pode deixar de apoiar a tentativa pública de preservar a saúde da população e as vidas. Porém, a entidade, que reúne a força econômica de nossa cidade e microrregião por meio das empresas do comércio, indústria e prestação de serviços associadas, defendeu e ainda vem buscando junto ao Poder Público Municipal a liberação da modalidade de trabalho do take away, que é a possibilidade de retirada do produto pelo cliente, diretamente na empresa. Ocorre que muitas empresas não têm estrutura para efetivarem somente a modalidade delivery (entrega na residência do cliente), que é a permitida pelo novo decreto.A ACIF crê que o take away poderia colaborar muito para as empresas não perderem tanto suas vendas e, sem aglomeração e com as efetivações dos protocolos de segurança, não traria prejuízo na ação de fechamento que está ocorrendo. Ainda na sexta-feira, dia 05/03, logo após a publicação do Decreto Municipal vigente, o Departamento Jurídico da ACIF preparou e enviou um informativo escrito completo sobre a lei, para que, de forma resumida e didática, todos as empresas pudessem entender e se organizar da melhor forma, evitando autuações.Todas as dúvidas sobre as classificações das empresas essenciais e não essenciais, buscadas pelos associados, desde a publicação do decreto, vem sendo respondidas pelo departamento jurídico e a equipe da ACIF, com as devidas orientações legais. No mais, a ACIF continua à disposição de todas as empresas associadas para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham para o cumprimento do Decreto Municipal, e também está aberta para novas ideias e reivindicações que surjam e sejam viáveis, para serem levadas e defendidas em nome da classe empresarial, junto ao Poder Público”.*Com informações Cidadão.Net